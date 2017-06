Snap Pinang Perusahaan Pelacak Kampanye Pemasaran, Buat Apa?

CALIFORNIA - Perusahaan induk Snapchat Snap telah mengakuisisi perusahaan pelacak kampanye pemasaran, Placed, yang mampu melacak hal-hal seperti kunjungan toko dan pembelian offline.

Disitat Venture Beat, Placed akan membantu meningkatkan penawaran Snapchat seperti Snap to Store, sebuah inisiatif yang dimulai awal tahun ini untuk mengukur lalu lintas pejalan kaki dan obrolan Snapchat selama kampanye iklan di dalam toko.

"Selama 12 bulan terakhir, Placed mengukur lebih dari USD500 juta pengeluaran media untuk menyimpan kunjungan, di ribuan kampanye dan ratusan mitra. Placed sebagai pemimpin dalam atribusi berbasis lokasi," kata CEO Placed David Shim dalam posting-an blog-nya yang dikutip Venture Beat, Selasa (6/6/2017).

Placed dan lebih dari 100 karyawan akan terus beroperasi secara independen di kantor Seattle, Los Angeles, dan New York. Seorang juru bicara perusahaan Snapchat menolak untuk berbagi persyaratan keuangan dari kesepakatan tersebut.