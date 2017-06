Wow, Uniknya Konsep Nikahan yang Garang ala Pekerja Proyek

JAKARTA – Pernikahan menjadi satu momen yang tak terlupakan. Tak ayal, persiapannya dibuat spesial agar menjadi lebih berkesan baik bagi pemilik acara maupun tamu.

Setiap pasangan hampir selalu menyiapkan konsep yang elegan. Namun, lain halnya dengan pasangan yang satu ini. Dalam foto yang diunggah oleh akun denpasarnow, tampak sepasang pengantin di Bali mengendarai kendaraan proyek yang biasa digunakan untuk membangun jalan raya.

Diketahui bahwa mempelai pria memang merupakan seorang kontraktor sehingga berkaitan dengan pekerjaan proyek. Foto yang diunggah di Instagram ini bahkan menarik perhatian netizen hingga mendapat like lebih dari 9,5 ribu.

“Beda dgn yg lain just one in the world!” kata akun putujunaedii.

“Ni yg nikah pasti sopir slender,” komentar netizen art_roses.

Netizen wayansukandi juga mengatakan, “Kreatif bingit.... hahahahaha.”