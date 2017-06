Keren, Hyperloop Segera Hubungkan London dan Edinburgh Hanya dalam Waktu 50 Menit

JAKARTA – Kereta berkecepatan supertinggi yang dirancang untuk mengantarkan penumpang menggunakan tabung akan segera menghubungkan London ke Edinburgh hanya dalam waktu 50 menit.

Perjalanan antar-ibu kota Inggris dan Skotlandia tersebut saat ini memakan waktu lebih dari tujuh jam dengan menggunakan mobil atau hampir lima jam dengan menggunakan kereta. Kereta Hyperloop akan memangkas waktu tersebut dengan durasi hanya kurang dari satu jam.

Hyperloop One adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang mewujudkan impian Elon Musk menjadi kenyataan. Setelah meminta saran akhirnya Hyperloop One mengumumkan lokasi sembilan rute yang akan terdaftar.

Rute potensial lain yang bisa dibangun di Inggris termasuk Cardiff ke Glasgow dalam 89 menit dan Glasgow ke Liverpool dalam 47 menit. Perjalanan ini masing-masing saat ini memakan waktu tujuh jam, dan 3,5 jam.

Selain itu, Hyperloop One juga mencanangkan beberapa rute di wilayah Eropa seperti Belanda dan Jerman. Rute yang menurut Hyperloop One berpotensi menghubungkan lebih dari 75 juta orang di 44 kota ini diumumkan di Vision for Europe Summit, yang berlangsung di Amsterdam.

Dalam ajang tersebut, pendiri dan ketua eksekutif Hyperloop One, Shervin Pishevar mengatakan "Eropa merangkul gagasan baru dalam transportasi... Visi kami adalah suatu hari, semua Eropa terhubung dengan sistem Hyperloop One kami, menjalin jaringan di seluruh benua.”



Untuk diketahui, hyperloop pertama kali digagas oleh CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk pada Agustus 2013. Demikian seperti dilansir IB Times, Rabu (7/6/2017).