Keren, Netizen Dukung EXO untuk Ajang Teen Choice Awards di Medsos

JAKARTA – Ajang bergengsi 2017 Teen Choice Awards biasanya dilaksanakan setiap Agustus. Namun, warganet di media sosial (medsos) Twitter sudah ramai memperbincangkannya.

Acara yang berlangsung selama dua jam di Los Angeles, California ini akan memberikan penghargaan bagi sederet tokoh publik dalam film, televisi, fesyen, komedi, bahkan musik.

Boyband EXO asal Korea mendapat kesempatan untuk mengikuti nominasi pada ajang tersebut. Agar mereka menang, mereka harus banyak mendapatkan voting lewat media sosial, salah satunya Twitter.

Hashtag My #TeenChoice nominee for #ChoiceMusicGroup is #EXO terus bergema mewarnai lini masa Twitter sejak Rabu (7/6/2017) pagi. Terhitung telah ada sekira 1.000 tweet dari netizen yang mendukung boyband favoritnya.

Namun tak hanya EXO, boyband lain seperti BTS dan aktris Alexandra Daddario, juga banyak mendapatkan voting melalui Twitter.