Like di Instagram Bisa Dibeli Lewat Vending Machine

JAKARTA - Like atau fitur suka di media sosial (medsos) memang dapat membuat candu penggunanya. Sekali kiriman yang diunggah di media sosial disukai banyak orang, mereka akan terus-menerus mengirimkan unggahan lainnya untuk mengulang kejadian tersebut.

Saat ini, memang telah banyak beredar pihak yang menawarkan jasa penjual follower atau like di medsos. Meski demikian, sebuah perusahaan di Rusia memberikan pelayanan yang berbeda. Perusahaan tersebut menyediakan vending machine yang menjual like di Instagram.

Dirangkum dari CNet, Kamis (8/6/2017), mesin penghasil like itu pertama kali diinformasikan oleh seorang jurnalis bernama Vasily Sonkin. Vending machine itu berada di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kremlin, Rusia. Temannya, Alexey Kovalev, kemudian menjelaskannya di Twitter.

"Rusia melampaui kapitalisme secara ekstrem, inilah vending machine di sebuah mal untuk membeli like foto di Instagram," kata Kovalev.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 5 Juni 2017