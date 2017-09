Cara Membuat Status Teks Berlatar Foto di Facebook

JAKARTA - Facebook sedang menguji coba fitur baru yang akan semakin memeriahkan status penggunanya. Beberapa pengguna Facebook terlihat dapat membuat status dengan latar belakang foto beraneka macam.

Konsep dari fitur itu sendiri tampaknya mirip yang dilakukan oleh Path dengan #pathdaily. Untuk mencobanya, Anda pun mesti sedikit melakukan usaha karena saat ini hanya tersedia bagi beberapa orang.

Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mencobanya harus menemukan seorang teman yang telah bisa menggunakan fitur tersebut. Sebab, di saat seseorang menggunakannya, Anda pun dapat ikut mencoba dengan memilih menu ‘Try this background in your post’.

Melalui menu tersebut, Anda akan dibawa ke halaman pembuatan status. Selain itu, di sana juga terdapat gambar latar yang digunakan oleh teman Anda tadi. Anda pun bisa langsung menuliskan status di fitur tersebut.

Namun sayangnya, untuk saat ini Anda tak dapat memilih gambar latar secara suka-suka. Facebook baru memungkinkan untuk Anda untuk menggunakan gambar yang sama dengan teman Anda tadi.

Belum diketahui kapan fitur tersebut akan dirilis secara resmi. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Facbeook.