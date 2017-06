Aplikasi Termahal iPhone yang Pernah Ada (1)

JAKARTA – Aplikasi yang ada, baik di smartphone maupun iPhone bisa Anda manfaat untuk memudahkan aktivitas. Tidak jarang sejumlah aplikasi ditawarkan secara berbayar.

Seperti dinukil dari laman Digital Trends, berikut ini deretan apikasi iPhone yang ditawarkan dengan harga paling mahal. Apa saja?

Clown Punching Game

Aplikasi yang satu ini ditawarkan dengan harga yang fantastis. Di mana Anda harus merogoh kocek sekira USD300 untuk bisa memililki aplikasi yang satu ini.

To aid those sith speech condition

Selain itu, aplikasi lainnya yang juga mematok biaya paling mahal adalah To aid those sith speech condition. Sebab, aplikasi ini sendiri diperuntukkan bagi autis, down syndrome, maupun ALS. Harga aplikasi ini yakni USD300.

Secure VolP Calls

Siapkan budget sebesar USD300, jika Anda tertarik untuk memiliki aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini sendiri bisa melindungi panggilan telefon dengan algoritma enkripsi,dan juga memastikan percakapan Anda aman.

Virtual Snow Globe

Ada juga aplikasi Virtual Snow Globe yang dibandrol dengan biaya sebesar USD350. Ini merupakan aplikasi termahal yang ditawarkan oleh App Store.

View Security Camera from your Phone

Aplikasi ini sangat tepat digunakan untuk menjaga keamanan rumah Anda. Dengan menggunakan 25 kamera, wajar jika aplikasi ini dibanderol dengan harga selangit yakni USD350.

An App for Dentists

Aplikasi ini diperuntukkan bagi dokter gigi. Tidak heran, jika harga yang ditawarkan begitu mahal yakin USD500.

‘GunBros Apathy Bear in-App Puchase’

Aplikasi yang satu ini juga mematok harga yang tinggi yakni USD600. Ini merupakan salah satu games yang bisa dimainkan tanpa harus mengeluarkan uang. (afr)