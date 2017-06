Kominfo: Facebook Tak Tuntas Atasi Konten Hoax di Tanah Air

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memberantas konten negatif yang bersifat ujaran kebencian atau permusuhan di jejaring sosial Facebook bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Karena tugas Kominfo adalah menjaga agar dunia maya ini jangan terpapar hoax. Banyak pihak yang harus menyelesaikan, kita semua sama-sama bantu. Kita juga dibantu sama MUI dari sisi aspek masyarakatnya, tapi jangan lupa platform harus ikut tanggung jawab,” papar pria yang kerap disapa Chief RA itu saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Chief RA telah melakukan take down akun-akun yang dianggap menyebarkan hoax di Facebook. "Yang kita minta sementara ini kan akun-akun yang di take down, nah kami melihat harus ada bisnis proses, harus ada service level karena kami mempunyai catatan dari tahun lalu hanya beberapa persen itu yang dituntaskan sama platform-nya," kata Chief RA.

Sementara, kabar beredar bahwa Kominfo akan berencana menutup layanan over the top Facebook itu, namun hal tersebut langsung ditepis oleh Chief RA.

“Kalau di Indonesia tidak ada niatan menutup platform, tapi kalau sudah keterlaluan untuk negara, kita akan tutup,” terangnya.

Seperti diketahui, masalah konten negatif tak hanya dikeluhkan oleh Indonesia. Hoax dan konten negatif turut menjadi perhatian dunia sehingga perusahaan pemilik media sosial dituntut untuk serius menanggapi masalah dalam layanannya.