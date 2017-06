Ucapan Duka Julia Perez dari Artis Tanah Air hingga Pemain AS ROMA

JAKARTA - Julia Perez meninggal dunia karena menderita kanker serviks sejak 2014. Ia mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo pada Sabtu, 10 Juni 2017.

Kepergian wanita yang akrab disapa Jupe itu ternyata memberikan kesan yang begitu mendalam bagi para sahabatnya. Tak hanya dari kalangan selebriti Tanah Air dan warganet, ucapan belasungkawa juga berasal dari pemain sepakbola AS Roma, Radja Nainggolan.

Melalui akun Twitter miliknya pada 06.45 WIB pagi tadi, Nainggolan menuliskan sebuah kicauan yang berisi foto kenangannya bersama Jupe.

"Merupakan sebuah kehormatan bertemu dengan orang yang luar biasa sepertimu. RIP.. semua doa saya ucapkan pula kepada keluarga #juliaperez," demikian isi kicauannya.

