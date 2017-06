Ekspresi Bule Makan Mie Goreng Ini Bikin Ngakak

🔊When you try indomie for the first time. 🍜Follow @9gag - - 📹Awesome Eats | YouTube - #9gag #indomie #godsend #instantnoodles #noodles #collegelife #ramenrater #wkwkwk #eatingonabudget

A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag) on Jun 9, 2017 at 7:35pm PDT