Tips dan Trik Bermain 'Mobile Legends: Bang Bang'

JAKARTA - Game online untuk Android dan iOS, ‘Mobile Legends: Bang Bang’, saat ini sedang banyak diminati oleh pencinta game. Dalam daftar game di toko aplikasi Play Store tersebut bahkan menempati posisi teratas di kategori Top Grossing.

‘Mobile Legends: Bang Bang’ sendiri merupakan game berjenis multiplayer online battle arena atau disingkat MOBA yang mirip dengan ‘League of Legends’ dan ‘Heroes of the Storm’.

Di permainan ini Anda akan membentuk tim sebanyak 5 orang untuk bekerja sama mengalahkan musuh. Gameplay-nya sendiri terbilang cukup sederhana sehingga cukup mudah untuk dimainkan.

Seperti pada permainan MOBA lainnya, ‘Mobile Legends: Bang Bang’ juga menawarkan beragam karakter atau heroes yang bisa dipilih. Meski demikian tak semuanya bisa dipilih secara gratis karena terdapat beberapa karakter yang perlu Anda bayar.

Salah satu karakter yang dapat Anda mainkan adalah Layla. Karakter ini merupakan tokoh awal saat Anda pertama kali memainkannya.

Tips untuk memainkan karakter ini adalah gunakanlah item standar untuk membuatnya semakin kuat dan memiliki kemampuan seperti mencuri dan merusak pertahanan lawan.

Selain itu Layla juga merupakan tokoh yang dijadikan sebagai karakater pamungkas yang dapat mematikan musuhnya. Saat musuh memiliki 1/8 level kekuatan, Layla akan lebih efektif untuk mengalahkannya.

Selanjutnya Alucard. Heroes ini memiliki efek kerusakan yang cukup luas sehingga di saat musuh mulai menekan mundur Anda dapat menggunakan tokoh ini sebagai perlawanan balik.

Tips saat memainkan tokoh ini adalah sangat cocok untuk perlawanan yang cukup panjang. Pasalnya, kekuatan Alucard dapat bertahan cukup lama. Dia juga bisa dijadikan sebagai perlawanan di garis depan karena bisa menghasilkan kerusakan yang cukup kuat.

Namun jangan pernah digunakan untuk melawan dua musuh sekaligus karena heroes jenis ini masih belum cukup kuat untuk menghadapinya.

Sedangkan tips untuk memainkan karakter Fanny adalah jangan pernah menjadi yang pertama dalam memulai pertarungan. Karena berperan sebagai penembak jitu, heroes ini lebih baik tak sampai terlihat oleh musuh.

Sementara serangannya sendiri cukup tangguh layaknya Layla yang dapat mematikan musuhnya, demikian dikutip dari Online Fanatic, Senin (12/6/2017).