Curhatan Warganet saat Berburu Tiket Konser Ed Sheeran

JAKARTA - Penyanyi dan produser msusik asal Inggris, Ed Sheeran, akan menggelar konser di Tangerang, Banten, pada 9 November 2017. Tiket konser pelantun lagu ‘Shape of You’ tersebut telah mulai dijual pada Senin 12 Juni 2017.

Kendati demikian tak semua penggemar Ed Sheeran dapat membeli tiket konser tersebut. Mereka harus berlomba dengan ribuan penggemar lainnya yang telah mengantre tiket secara online.

Sebagian warganet yang tak kebagian tiket menumpahkan keluh kesahnya di Twitter. Ada yang mengeluh karena antrean yang panjang, ada pula yang mengeluh karena tiket yang dijual telah ludes.

ya allah mau beli tiket ed sheeran begini amat yaa pic.twitter.com/eaMHjEqiyh— nisa (@calmxmikey) 12 Juni 2017

Saking tak bisa mendapatkan tiket dengan cara mengantre, ada pula warganet yang nekat mencari calo. Namun ternyata calo penjual tiket pun susah ditemukan.

"Nyari calo buat tiket konser Ed Sheeran udh kek nyari jarum dalem jerami," kata @rasrasraas di Twitter. Ada pula yang warganet yang menyerah dan lebih memilih menontonnya di Youtube.

"Gagal dapet tiket, mau make calo gk sanggup karna susah payah ngumpulin duit tiketnya.. apa harus nonton di youtube?," kata @rrfzn.

Ed Sheeran sendiri merupakan musisi internasional yang banyak mendapatkan penggemar. Pada 2017 ini ia berhasil menduduki posisi pertama di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan album Divide.

Beberapa lagu yang populer di album tersebut antara lain ‘Shape of You’, ‘Castle on the Hill’, ‘Barcelona’, dan ‘Bibia Be Ye Ye’.

