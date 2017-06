Netizen Puji Christiano Ronaldo di #WorldBloodDonorDay, Kenapa?

JAKARTA – Pada 14 Juni merupakan Hari Donor Darah Sedunia. Sebuah apresiasi yang diberikan dunia kepada mereka yang telah mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Peringatan ini juga menjadi trending topic di media sosial (medsos) Twitter.

Dengan hashtag #WorldBloodDonorDay, netizen beramai-ramai men-tweet untuk memberikan apresiasi bagi mereka yang telah mendonorkan darah, tidak hanya itu netizen juga banyak yang mengajak sesama untuk tetap mendonorkan darahnya agar semakin banyak nyawa yang terselamatkan.

Namun, dari pantauan Okezone pada Rabu (14/6/2017), di lini masa Twitter ada suatu tweet yang unik yakni dari Christiano Ronaldo. Pesepakbola yang lahir di Portugal itu juga turut memperingati #WorldBloodDonorDay.

“Excited...tomorrow is #WorldBloodDonorDay! Be ‘also’ the one! #BETHE1Donor,” tweet Christiano Ronaldo dalam akun Twitter resminya.

Tweet yang diunggahnya tersebut langsung mendapat banyak komentar positif dari netizen dan sebanyak 22.415 netizen menyukai cuitan pesepakbola Real Madrid itu.