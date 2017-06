Innalillahi, Postingan Ustadz Yusuf Mansur Bikin Merinding dan Disuka 400.000 Warganet

Innalillahi wa inna ilaihi raaji'un. Malam ini di masjid ittihaad tebet. Meninggal dalam keadaan sujud. . . Tulis doanya ini di komen. Yaa Allah, ampuni beliau, dan keluarganya, dan jadikan kehidupan dan kematian kami bs lbh baik darinya.

