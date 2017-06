Kisah Marissa Mayer, dari Karyawan Google hingga Jadi Bos Yahoo!

JAKARTA – Yahoo! telah mencapai kesepakatan dengan Verizon perihal akuisisi. Nilai pembelian yang dilakukan Verizon terhadap Yahoo! disinyalir mencapai angka USD4,5 miliar. Dengan selesainya proses akuisisi Yahoo! kepada Verizon, CEO Yahoo!, Marissa Mayer pun mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

Dengan merebaknya berita seputar akuisisi ini, tak ayal nama Marissa Mayer kini banyak disebut oleh portal-portal berita diseluruh dunia.

Lantas Bagaimanakah awal kisah Marissa Mayer hingga ia menjabat sebagai CEO dan akhirnya harus merelakan Yahoo! diakuisisi oleh Verizon?

Marissa Mayer memiliki nama lengkap Marissa Ann Mayer. Ia dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1975 di Wausau, Wisconsin, Amerika Serikat. Mayer sempat mengenyam pendidikan di sekolah Wansau West High School dan lulus pada tahun 1993. Di sekolah itu ia dikenal dengan anak yang sangat luar biasa dibidang matematika dan sains. Marissa Mayer bahkan dipilih sekolahnya untuk mengikuti National Youth Science Camp, dan hal itu juga direkomendasikan oleh Gubernus Wisconsin sendiri.

Marissa Mayer memiliki mimpi untuk dapat berkuliah di Stanford University. Ia berhasil mewujudkan mimpinya dengan lulus dari universitas itu dengan gelar Bachelor of Science Degree dalam Symbolic Systems dan Masters dalam Science in Computer Science. Di Stanford University Marissa Mayer juga dikenal dengan mahasiswa yang sangat cerdas dan mengkhususkan diri pada kecerdasan buatan di universitasnya. Marissa Mayer merupakan salah satu siswa kehormatan dari Universitas bergengsi, Stanford Universitu, tak ayal saat ia lulus ia menerima lebih dari 20 lamaran pekerjaan dengan gaji tinggi.

Mayer memulai karirnya dengan bekerja di Google (Googler) pada tahun 1999. Saat itu Google masih merupakan perusahaan pemula. Mayer merupakan karyawan ke-20 di Google dan mendapatkan bayaran yang lebih rendah dibanding tawaran kerja saat ia lulus dari Stanford University. Selama 13 tahun bekerja di Google, Mayer menjabat sebagai engineering, desainer, manajer produk, hingga eksekutif. Mayer merupakan orang yang memegang peranan penting dalam pengembangan Google Search, Google Images, Google News, Google Maps, Google Books, Google Product Search, Google Toolbar, iGoogle, dan juga Gmail. Ia juga merupakan orang yang merancang tampilan utama laman pencarian Google yang sederhana. Dan, hanya 10 tahun setelah bekerja di Google, ia diangkat menjadi Vice President of Search Product and User Experience. Ia telah memainkan peran penting hingga Google menjadi raksasa dengan nilai USD30 miliar di tahun 2010.

Mayer menyentuh titik terbaik dalam karirnya pada 16 Juli 2012 lalu, di mana ia diangkat oleh perusahaan pesaing yakni Yahoo! menjadi CEO dan Presiden perusahaan tersebut. Pengangkatan Mayer oleh Yahoo! ini dikarenakan perusahaan tersebut tengah kesulitan di mana para pengguna pencarian berkurang dari hari ke hari dan dalam situasi akan ditutup dalam waktu satu tahun. Tak hanya itu, harga saham stagnan pada angka USD20 per saham. Diketahui Yahoo tengah menghadapi persaingan besar dari Google dan yang lainnya. Bahkan Microsoft yang mencoba membelinya saat itu.

Yahoo! tengah menghadapi periode terburuknya kala itu, namun Mayer memiliki rencana yang tepat untuk mengembalikan perusahaan ke puncak. Dia mulai menciptakan minat pada karyawan, mengubah keseluruhan manajemen dan membuat fokus Yahoo! pada satu tujuan menciptakan produk baru. Dan dalam kurun waktu satu bulan, hasilnya sudah terlihat.

Pada penghujung tahun 2013, harga saham Yahoo telah mencetak rekor perusahaan dengan angka USD40 per saham. Angka ini bahkan tidak terpikir sama sekali oleh pakar keuangan beberapa bulan lalu tersebut. Ditahun 2013, Yahoo! menjadi perusahaan dengan presentase keuntungan tertinggi di antara perusahaan Fortune 500 di angka hampir 75%.

Mayer juga telah menerima beberapa penghargaan seperti 50 Pebisnis Wanita Terkuat di Dunia selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2013. Di tahun 2008 di saat ia berusia 33 tahun, ia merupakan wanita termuda yang masuk ke dalam daftar tersebut. Mayer juga berhasil merengkuh penghargaan Glamour Women of The Year for The Visionary pada 2009. Ia juga pernah disebut oleh TIME 100 pada tahun 2013 yang dianggap sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Demikian dilansir dari Successstory, Rabu (14/6/2017).

Namun kini perjalanan Marissa Mayer dengan Yahoo! hanya tinggal kenangan saja. Marisaa Mayer telah mengungkapkan bahwa ia akan mengundurkan diri setelah akuisisi dengan Verizon telah sepenuhnya rampung. Belum diketahui akan kemana Mayer setelah ini. Kini jabatan CEO selanjutnya akan diisi oleh Thomas J, McInerney yang sebelumnya merupakan CFO perusahaan internet InterActiveCorp (IAC). McInerney sejatinya telah menjadi anggota direksi Yahoo! sejak 2012 lalu.