Permen Aturan OTT Asing Keluar Pasca-Pelunasan Pajak Google

JAKARTA - Setelah terkatung-katung sekian lama pajak yang harus dibayarkan Google kepada pemerintah Indonesia, akhirnya Pemerintah berhasil memungut pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd.

Namun, berapa angka pasti yang harus dibayarkan raksasa internet itu masih belum dapat dibeberkan. "Angkanya berapa saya belum tahu. Kan urusan pajak, bayar membayar pajak settlement pajak itu rahasia. Itu yang tahu yang membayar dan kantor pajak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan, bila pelunasan pajak Google ini rampung, maka akan semakin mempermulus dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) tentang bisnis Over the Top (OTT) asing di Indonesia.

Seperti diketahui, Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran pada tahun lalu. Surat Edaran nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT), Kominfo memastikan seluruh penyedia layanan OTT harus membayar pajak, termasuk OTT Asing.

Disebutkan dalam Surat Edaran itu bahwa layanan Over the Top dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan diperkuatnya menjadi Permen, maka aturan mengenai bisnis OTT di Tanah Air ini bisa memiliki kekuatan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar. "Kalau surat edaran, cuma ngasih tahu begini-begini, kalau Permen ada sanksi. Sanksi kalau dia melanggar," tutur Rudiantara.

Apabila pajak Google telah dilunasi, Kominfo akan berkoordinasi dengan bagian fiskal agar Permen OTT bisa segera keluar. Berikutnya, pemerintah bakal menyasar OTT internasional lainnya.

"Saya kasih clue, Google bukan yang paling besar," tutup Menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut.