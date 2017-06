Robot Ini Bisa Bantu untuk Misi Penyelamatan

JEPANG – Kini, robot pun bisa diciptakan untuk bisa membantu manusia dalam melakukan misi penyelamatan seperti robot yang diberi nama Big Dog ini. The Research and Development of Original Big Dog sendiri telah dibiayai oleh US Military’s Defence Advanced Reseach Project Agency (DARPA).

Robot dengan bentuk menyerupai anjing ini, memiliki tinggi 175 cm. Dia juga memiliki kemampuan untuk berjalan di sejumlah medan yang sulit untuk dilalui. Demikian seperti dinukil dari laman News Sky.

Selain itu, robot ini juga memiliki keseimbangan yang baik. Pasalnya meskipun sudah mendapat tendangan beberapa kali, robot ini tetap bisa berdiri tegap dan berjalan kembali.

Tidak hanya itu, robot ini juga bisa berputar-putar, sampai melompati tantangan namun tetap bisa menjaga keseimbangan. Ditambah lagi, Big Dog telah menunjukkan keseimbangan dan navigasi yang sulit untuk diterjang. (afr)