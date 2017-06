Reaksi Warganet soal #TampilanBaruTwitter

JAKARTA – Layanan media sosial Twitter memang telah melakukan pembaruan tampilan di lamannya. Tampilan baru Twitter dirancang dengan ide untuk membuat Twitter terasa lebih ringan, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan.

Namun, sebagaimana warganet yang menggunakan layanan tersebut merasa bahwa Twitter telah melakukan hal konyol. Tidak sedikit dari mereka yang menanggapi perubahan ini, warganet lebih suka dengan tampilan lama layanan microblogging tersebut.

Akan tetapi, tak sedikit juga warganet yang mendukung perubahan tampilan baru Twitter ini. Gebrakan baru dari Twitter ini sampai menjadi trending topic di lini masanya sendiri.

“Maaf tapi aku lebih suka twitter yang dulu sekarang udah mirip banget Instagram. Favoriteku tombol bintang kuning #TampilanBaruTwitter,” kata akun @IsynaNahdliyah.

“Ada yang bilang tampilan baru mirip facebook? Jelas beda bangetlah twitter is the best! #TampilanBaruTwitter,” jelas warganet @anugroho1977.

Salah satu warganet malah men-tweet,”Nyaman banget nih #TampilanBaruTwitter kaya nemuin belahan jiwa ya,” ungkap @akbarsemessta.