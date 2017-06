Harus Bangga atau Malu, Ternyata Indonesia Dikenal seperti Ini oleh WNA

JAKARTA – Indonesia kini sudah banyak dikenal oleh mancanegara, tidak hanya ragam budaya tetapi kulinernya pun juga digemari turis asing.

Akan tetapi, ada hal dua menarik Indonesia yang membuat lebih banyak dikenal oleh negara lain yakni cara tertawa warganet dan banyolan yang pernah menjadi trending topic di berbagai jejaring sosial.

Warganet yang meng-update status memang kerap kali ditemukan tertawa dengan kata ‘wkwkwk’ dan ini tentu saja menjadi terkenal di kalangan netizen luar Indonesia. Sebelumnya, ‘Om Telotet Om’ juga pernah mendunia bahkan para WNA juga sampai membuat video yang meniru orang Indonesia.

Belum lama ini, Damian Aditya pesulap asal Indonesia mengikuti audisi pencari bakat di AS, namun banyak warga negara lain yang melihat aksinya mengatakan bahwa Damian bukan berasal dari Indonesia. ”I know this guy, he is from wkwkwk Land” atau “He’s from Om Telolet Om country” begitulah komentar para WNA.

Sontak hal ini langsung mendapat respons dari warganet asal Tanah Air, mereka beranggapan bahwa Indonesia terkenal karena dua hal tersebut.

“Kita gak tau mesti bangga terharu atau malu,” ujar @Jony_Mattz.

“Haduh, terkenalnya karena alay-nya nih,” saut warganet @Rizky05.