Techno Trick: 5 Fitur Facebook yang Jarang Diketahui

JAKARTA – Saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh masyarakat. Segala aktivitas yang dilakukan biasanya akan mereka update dalam media sosial mereka. Banyak media sosial yang hadir, namun Facebook masih menjadi media sosial paling banyak digunakan hingga saat ini.

Hal tersebut bukan tanpa sebab, diketahui Facebook memiliki fitur yang terbilang paling lengkap dibandingkan media sosial lainnya. Berikut Okezone merangkum lima kemampuan tersembunyi dari Facebook dirangkum dari berbagai sumber.

Memindahkan Tab Chat ke Sidebar di Firefox

Caranya adalah dengan membuka menu bookmark pada firefox, lalu pilih organize bookmarks. Setelah itu, klik menu New Bookmarks tab dan isi alamat link http://www.facebook.com/presence/popout.php, kemudian ceklis kotak dialog ‘Load this Bookmark in sidebar’, setelah itu pilih OK. Kemudian jalankan sidebar pada firefox dan buka bookmarks yang sebelumnya telah disimpan tadi.

Memakai Emoji Tersembunyi di Facebook

Pengguna dapat menambahkan emoji pada sesuatu yang mereka kirim, baik itu status, komentar, dan yang lainnya. Ada beberapa emoji yang diketahui dan dapat Anda ikuti caranya dengan mengetikkan seperti yang di bawah ini.

(y) = Jempol / suka

(^^^) = Ikan Hiu

:|] = Robot

:poop: = Anda bisa mencoba untuk mengetahuinya

<(") = Pinguin

Mengirim File Menggunakan Facebook Messenger

Fitur Messenger di Facebook dapat digunakan untuk mengirim berbagai file layaknya email. Ini akan mempermudah Anda untuk mengirimkan file yang cukup banyak yang Anda tidak ketahui email mereka, namun Anda berteman dengan mereka di Facebook. Anda dapat melakukannya dengan cara mengklik ikon paper klip pada messenger, kemudian Anda tinggal memilih file mana yang ingin Anda kirim.

Menyimpan Artikel Menarik

Anda dapat menyimpan artikel manapun yang Anda inginkan di Facebook. Banyak artikel yang muncul pada news feed di facebook yang Anda ikuti. Anda dapat menyimpannya dengan memilih menu di ujung kanan atas dan pilih menu save link.

Memakai Foto Profil Menggunakan Gambar GIF

Sekarang Anda dapat menggunakan gambar bergerak untuk foto profil Anda. Caranya cukup mudah. Anda hanya tinggal memilih menu untuk mengganti foto profil mereka, lalu pilih ‘take a new profile video’. Namun saat ini fitur tersebut hanya dapat dilakukan lewat aplikasi smartphone saja.