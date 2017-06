Inilah Fitur Google Drive yang Tersembunyi (1)

JAKARTA – Pasti banyak masyarakat yang sudah familiar dengan Google Drive. Tidak sedikit juga dari mereka yang menggunakannya setiap hari.

Namun, apa Anda tahu ada sejumlah fitur yang terdapat di Google Drive yang tersembunyi. Demikian seperti dinukil dari Cnet.

Kick Photos out of Recent View

Google Drive akan membuang foto pada tampilan terbaru. Jika Anda berharap untuk menemukan foto Anda kembali pada Google Photo, mungkin hal itu akan sia-sia.

Turn on Quick Access

Fitur ini menjadi salah satu yang menarik dari Google Drive. Pasalnya di fitur ini, Anda akan lebih mudah menemukan akses Drive’s Setting.

Filter Your Seachers

Salah satu fitur dari Google Drive yang tersembunyi yakni di aplikasi ini akan dilakukan penyaringan dalam pencarian. Jika Anda ingin membagi dokumen, Anda bisa menyaring file tersebut kepada orang-orang yang ingin dikirimkan.

Send links to files instead of Attachments

Fitur ini juga memungkinkan Anda untuk mengirimkan tautan dan bukan ke lampiran. Anda juga memiliki pilihan untuk mengirimkannya sebagai lampiran atau Drive Link. (afr)