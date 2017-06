Resmi Diakuisisi, Karyawan Supermarket Amazon Terancam Di-PHK

WASHINGTON – Amazon berencana memangkas pekerjaan Whole Food setelah perusahaan tersebut mengambil alihnya. Hal tersebut dilaporkan oleh Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah ini.

Menurut laporan tersebut, raksasa e-commerce ini tengah mempertimbangkan untuk mengganti kasir Whole Foods dengan teknologi. Jumlah sebenarnya dari pekerjaan yang terancam dipangkas itu tak ditentukan, namun kemungkinan bisa mencapai ribuan. Whole Foods sendiri mempekerjakan karyawan sekira 90.000 orang.

Menurut laporan tersebut, Amazon juga bermaksud untuk mengurangi harga saham Whole Foods sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membuat penawaran lebih menarik bagi orang kelas menengah ke bawah.

Tak hanya Bloomberg, sebuah opini dari kontributor Forbes juga memuat berita yang menyebutkan kesepakatan Amazon dengan Whole Foods mengancam pekerjaan kasir. Bukan lagi rahasia bahwa Amazon tertarik untuk mengembangkan supermarket yang menyingkirkan orang dan menggantinya dengan sensor, scanner, dan chip. Mereka akan disebut toko Amazon Go.

Toko Amazon Go menampilkan teknologi yang memungkinkan pembeli untuk hanya masuk, mengambil apa yang mereka inginkan, dan pergi. Amazon membuka toko uji coba Amazon Go pertamanya di Seattle awal tahun ini. Kasir toko menggunakan berbagai sensor dan aplikasi smartphone untuk mengetahui apa yang dibeli pelanggan.



Sumber Bloomberg mengatakan bahwa Amazon mengenalkan teknologi yang sama di gerai Amazon Go ke toko Whole Foods. Sayangnya Amazon tak memberikan komentarnya terkait pemangkasan karyawan ini. Demikian seperti dilansir Business Insider, Senin (19/6/2017).