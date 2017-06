Tiga Perempat Penduduk Bumi Telah Miliki Gadget

JAKARTA – Gadget sudah menjadi perangkat yang sangat dekat dengan penggunanya. Gadget seperti smartphone bahkan selalu menempel dengan tangan penggunanya selama berjam-jam. Gadget telah banyak membantu kehidupan manusia dalam berkomunikasi dan banyak manfaat lainnya. Namun, gadget juga menimbulkan beberapa efek negatif seperti menjadikan penggunanya memiliki dunia sendiri yang menyebabkannya pasif dengan orang lain.

Baru-baru ini beredar sebuah laporan yang menunjukkan terdapat peningkatan jumlah pengguna gadget sejak Januari sebesar 43 juta. Hal itu menunjukkan adanya pertumbuhan pengguna sebesar 1% dari tiga bulan terakhir. Laporan tersebut diperoleh dari We Are Social, GSMA Intelligence.

Hal ini membuat jumlah keseluruhan pengguna gadget termasuk smartphone telah menyentuh angka sekira lima miliar atau lebih tepatnya sebesar 4,96 miliar hingga April 2017. Hal itu berarti bahwa ada sekira tiga perempat jumlah populasi penghuni Bumi yang saat ini telah memiliki gadget dan tidak terkecuali smartphone yang saat ini makin menjamur dan mudah didapatkan.

Mengutip dari laman The Next Web, Senin (19/6/2017), peningkatan jumlah pengguna gadget juga memengaruhi pertumbuhan pengguna internet dunia. Selama dua bulan terahir atau per April 2017, pengguna internet melalui perangkat mobile telah menyentuh angka 3,4 miliar.

Sebanyak 93% dari pengguna internet dunia, lebih banyak mengakses dunia maya melalui perangkat mobile baik tablet maupun smartphone. Sementara untuk pengguna media sosial, tercatat ada 1,6 juta orang per hari yang mengaksesnya.

Secara keseluruhan, pengguna media sosial telah ada lebih dari 2 miliar orang selama dua bulan terakhir hingga April 2017. Rata-rata, ada 50 juta orang yang mengakses media sosial per bulannya.

Sedangkan dari media sosial yang ada, Facebook masih menjadi favorit warganet dunia dengan jumlah pengguna yang mencapai 1,9 miliar. WhatsApp di posisi kedua dengan 1,2 miliar pengguna mengalahkan Messenger di posisi ketiga yang memiliki pengguna 1 miliar.

Menariknya, aplikasi populer seperti Instagram, Twitter, Snapchat, dan LINE, masih kalah dalam hal jumlah pengguna dibandingkan layanan pesan instan asal China, WeChat. Meski demikian, di atasnya masih ada Youtube dengan total pengguna sebesar 1 miliar, sama seperti Messenger.