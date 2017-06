Muncul Buku yang Mengungkap Rahasia Kesuksesan Apple

CALIFORNIA – Perjalanan Steve Jobs dalam karyanya untuk iPhone memang tak sebentar, banyak kisah pilu hingga menuai kesuksesan pun terukir baik di dalam sebuah buku yang muncul di situs Amazon.com.

Buku yang berjudul ‘The One Device: The Secret History of the iPhone’ itu menceritakan mulai dari awal proyek pengembangan iPhone, yang ditandai dengan hilangnya insinyur yang direkrut secara licik, melalui jalan panjang dan sulit untuk menyelesaikan perangkat yang menjadi produk konsumen paling populer dan berpengaruh di abad ke-21.

Pada tanggal 9 Januari 2007 CEO Apple Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Semenjak saat itu, industri teknologi smartphone tidak pernah sama lagi, artinya ada perubahan besar yang dibawa oleh Steve.

Andy Grignon selaku Insinyur senior untuk iPhone mengatakan bahwa bagi banyak orang yang bekerja di iPhone, termasuk dirinya sendiri, "iPhone menghancurkan banyak perkawinan."

Dalam buku, banyak menceritakan beberapa berita menarik tentang ponsel iTunes pertama, Motorola Rokr, yang memungkinkan pemilik Rokr untuk menjajal iTunes sehingga mereka dapat melakukan upgrade ke iPod.

Disebutkan juga bahwa Apple pernah mempertimbangkan untuk membeli Motorola pada 2003 namun merasa terlalu mahal.

Ternyata, Jobs juga pernah memiliki kekhawatiran untuk memproduksi ponsel dan banyak operator yang mungkin akan menggunakan banyak kekuatan. Dia juga menduga bahwa perangkat seperti itu hanya diinginkan oleh orang-orang berkantong tebal saja.

Meski begitu, Jobs juga membutuhkan banyak hal untuk menjadi keyakinannya sebelum akhirnya ia mendukung proyek yang menghasilkan teknologi raksasa Apple. Demikian dinukil dari Phone Arena, Senin (19/6/2017).