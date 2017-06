Perusahaan Teknologi Raksasa Harus Waspada dengan Amazon, Kenapa?

JAKARTA – Sebulan yang lalu penulis New York Times, Farhad Manjoo, membantu menciptakan istilah baru untuk lima perusahaan teknologi teratas yang semakin mendominasi kehidupan kita, yakni The Frightful Five.

Perusahaan tersebut meliputi Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Farhad mengaku bahwa dia semakin bergantung pada Amazon untuk membeli barang dan membuat keluarga bahagia.

Farhad mengklaim bahwa Amazon menjadi perusahaan yang paling ditakuti. Amazon memang memiliki ambisi untuk masuk ke bisnis grosir melalui layanan pengiriman Amazon Fresh dan mengambil alih rantai supermarket yang populer.

Tapi ada hal lain yang perlu ditakuti dari Amazon, yakni cloud computing, Kecerdasan buatan dan logistik yang memadai seperti menggunakan pesawat tak berawak untuk mengantarkan barang.

Amazon telah menggelontorkan jutaan miliar untuk sebuah program TV dan streaming musik. Belum lama, e-commerce besutan Jeff Bezos ini telah mengakuisisi Whole Foods, hal itu membuat Amazon siap menjadi salah satu pedagang grosir terbesar.

Menurut CNBC, Amazon berpikir untuk mendapatkan sebagian bisnis obat. Sedangkan retail dan e-commerce tentu saja ini sudah cukup jelas.

Bahkan, Jeff Bezos telah memiliki investasi pribadi di The Washington Post dan sebagian kecil dari Business Insider. Untuk proyek luar angkasa, dirinya juga memiliki perusahaan roket Blue Origin yang membangun roket reusable.

Hal itu menimbulkan beberapa pertanyaan serius dan berpotensi menyeramkan jika pengaruh dan kemampuan Amazon terus berkembang. Demikian dikutip dari Business Insider, Senin (19/6/2017).