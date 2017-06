Bill Gates dan Mark Zuckerberg Rayakan Hari Ayah di Medsos

JAKARTA - Pada 18 Juni 2017, Bill Gates dan Mark Zuckerberg merayakan Hari Ayah dengan mengunggah foto ayah mereka di masing-masing media sosial pribadinya. Mark membagikan momen tersebut di Facebook, sementara Bill Gates membagikannya di Twitter.

Happy Father’s Day, Dad! Thank you for making me into the man I am today. pic.twitter.com/aOgOPOmuAK