Saingi Microsoft, Sony Boyong Deretan Game Eksklusif PS4 pada 2018

TOKYO – Penggemar Sony kemungkinan kecewa karena perusahaan tersebut tak merilis tanggal rinci untuk peluncuran game eksklusif PS4 2018. Sebelumnya, game tersebut telah dipamerkan dalam ajang E3 2017 di Los Angeles pada awal bulan lalu.

Di sisi lain, Microsoft hadir dengan tanggal rilis untuk banyak judul eksklusif di Xbox One. Sony sendiri hanya mengatakan bahwa game baru akan dirilis tahun depan, namun setidaknya kita tau game eksklusif PS4 akan dirilis semester pertama tahun depan.

Dilansir Ubergizmo, Selasa (20/6/2017), beberapa game eksklusif PS4 2018 yang dirinci di E3 2017 termasuk ‘Spider-Man’, ‘God of War’, ‘Days Go’, dan ‘Detroit: Become Human’. Sony hanya mengatakan bahwa judul-judul itu akan dirilis tahun depan tanpa mengonfirmasi apakah kuartal pertama atau musil liburan mendatang.

Presiden Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden mengonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph bahwa PS4 eksklusif 2018 seperti ‘Spider-Man’, ‘God of War’, dan ‘Detroit: Become Human’ akan dirilis pada paruh pertama tahun depan.

“Item-item datang pada tahun 2018, semua itu hadir pada paruh pertama tahun ini,” katanya.