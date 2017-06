Jegal Xbox, Sony Tambahkan Dukungan Game Baru di PlayStation

JAKARTA - Xbox baru saja mengungkap kehadiran Xbox One X di ajang E3 2017. Konsol tersebut merupakan yang mutakhir saat ini dibandingkan dengan konsol lainnya. Di sisi lain, Sony masih belum mengungkap PlayStation 4 Pro sebagai tandingannya.

Meski demikian, perusahaan asal Jepang itu mempersiapkan amunisi baru pada konsol terkini, PlayStation 4. Pihaknya mengatakan bahwa akan ada tambahan judul game baru di tahun mendatang.

Dilansir Ubergizmo, Selasa (20/6/2017), beberapa game eksklusif PS4 2018 yang dirinci di E3 2017 termasuk ‘Spider-Man’, ‘God of War’, ‘Days Go’, dan ‘Detroit: Become Human’. Sony hanya mengatakan bahwa judul-judul itu akan dirilis tahun depan tanpa mengonfirmasi apakah kuartal pertama atau musil liburan mendatang.

Presiden Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden mengonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph bahwa PS4 eksklusif 2018 seperti ‘Spider-Man’, ‘God of War’, dan ‘Detroit: Become Human’ akan dirilis pada paruh pertama tahun depan.

“Item-item datang pada 2018, semua itu hadir pada paruh pertama tahun ini,” katanya.