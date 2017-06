3 Alasan Raksasa Amazon Mengakuisisi Bisnis Kelontong

WASHINGTON – Telah mengakuisisi pasar makanan kelas atas Whole Foods seharga USD13,7 miliar, kini Amazon.com menjadi raksasa retail online yang sedang meningkatkan keuangan di pasar makanan organik.

Namun, tak banyak yang mengetahui mengapa Amazon membeli Whole Food sebagai kemajuan pada bisnisnya. Berikut 3 alasan Amazon.com mengakuisisi Whole Food seperti yang dikutip dari TIME, Rabu (21/6/2017).

1. Jejak fisik yang lebih besar untuk Amazon

Amazon merevolusi belanja online dengan diluncurkannya situs web pada 1995, namun dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan minat yang meningkat untuk memiliki dampak serupa pada pengalaman retail fisik.

Perusahaan tersebut dikatakan menimbang berbagai eksperimen retail fisik yang berkisar dari toko rumahan yang menggabungkan kenyataan yang ditambah dengan butik elektronik Apple-esque.

2. Pengiriman lebih cepat

Layanan Amazon Prime Now berjanji untuk menghadirkan produk tertentu mulai dari handuk sampai elektronik dalam satu jam kurang. Amazon memiliki kesempatan untuk memperluas produk yang dapat diberikannya di bawah Prime Now. Ini sangat berguna bagi Amazon mengingat pilihan makanan di Prime Now terbatas pada pasar gourmet seperti D'Agostino dan Billy's Bakery di Manhattan.

3. Sebuah keunggulan kompetitif untuk Amazon

Sebenarnya, Amazon jauh dari satu-satunya perusahaan digital yang menunjukkan ketertarikannya pada toko kelontong dengan layanan Amazon Fresh-nya. Dengan menambahkan pilihan item Whole Foods ke layanannya bisa memberikan raksasa retail online keunggulan kompetitif melawan Google .