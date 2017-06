Fitur Menarik yang Bisa Dimainkan di Facebook New GIF

JAKARTA – Bagi Anda pengguna Facebook, ada sejumlah fitur menarik yang bisa dicoba. Salah satunya pada post GIF yang bisa Anda kirimkan di kolom komentar.

Dinukil dari laman Cnet, berikut ini deretan fitur Facebook Ned GIF yang bisa Anda coba. Apa saja?

Your name as a GIF

Anda bisa meminta teman untuk mengetik nama mereka di pencarian GIF. Kemudian mem-posting-nya pada GIF.

Explain with a GIF

Salah satu hal menarik yang bisa Anda coba pada fitur ini adalah menjelaskan sesuatu menggunakan GIF.

Guess my Movie

Anda juga bisa menggunakan fitur yang satu ini untuk mengajak follower menjelaskan film favorit mereka. Sehingga, Anda bisa bersama-sama untuk menebaknya.

Status

Anda mungkin tidak perlu lagi menuliskan status dengan kata-kata. Karena kini, Anda bisa untuk meng-update status menggunakan GIF.

Make a Story

Dengan menggunakan GIF ini, Anda bisa make a story di Facebook. (afr)