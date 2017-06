Dituduh Langgar Hak Paten Teknologi Keamanan, Apple Cs Digugat

JAKARTA – Sebuah perusahaan software yang membuat alat pelacak untuk awak militer dan 911 mengatakan beberapa vendor smartphone terbesar di dunia mencuri teknologinya untuk peralatan keamanan mereka sendiri.

AGIS Software Development LLC pekan ini mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Texas Timur terhadap Apple, LG, Huawei, ZTE, dan HTC karena melanggar empat patennya terkait pelacakan perangkat mobile.

AGIS mengembangkan aplikasi mobile dan desktop yang disebut LifeRing yang ditujukan untuk memungkinkan unit militer, penegak hukum, dan penanggap darurat pertama melacak individu melaui ponsel atau tablet mereka.

AGIS juga memegang sejumlah paten, termasuk keempat paten yang diklaimnya digunakan vendor ponsel dalam melacak alat mereka. Beberapa paten tersebut yakni paten 9,467,838, 9,445,251, dan 9.408.055, masing-masing digambarkan sebagai metode untuk menyediakan jaringan digital dan suara digital ad hoc dan kata sandi yang dilindungi.



Paten lainnya yakni 8.213.970, sebuah metode pemanfaatan peringatan paksa untuk komunikasi jarak jauh yang interaktif. Paten-paten itu diberikan antara 2012 hingga 2016.

Dalam kasus Apple, AGIS mengatakan bahwa iOS Find My iPhone Apple Maps, Find My Friends, dan aplikasi iMessage menggunakan teknologi yang dijelaskan dalam patennya. Untuk Android, paten tersebut dikatakan digunakan untuk Google Maps, Android Device Manager, Find My Device, Google Messages, Android Messenger, Google Hangouts, Google Plus, dan Google Latitude.

AGIS menuduh bahwa Apple secara langsung melanggar dengan iOS-nya, sementara vendor lainnya melanggar hak paten melalui penggunaan software Android.



“Perangkat yang dimiliki tergugat mencakup fungsi yang memungkinkan pengguna membentuk grup dengan pengguna lain sehingga pengguna dapat melihat lokasi masing-masing di peta dan terlibat dalam komunikasi termasuk komunikasi teks, suara, dan multimedia," kata AGIS dalam aduannya.

“Selain itu, pengguna dapat membentuk grup yang menyertakan perangkat mereka sendiri untuk melacak perangkat mereka yang hilang atau dicuri,” tambahnya.

Aduan ini akan membuat beberapa vendor itu harus mengganti rugi atas pelanggarannya. Demikian seperti dilansir The Register, Jumat (23/6/2017).