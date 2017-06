Warganet Dibuat Tertawa dengan Cara Lucu Kucing Ini Lampiaskan Amarah

JAKARTA – Manusia adalah makhluk sosial yang berarti tidak akan bisa hidup bila sendiri. Namun, kontak antarmanusia tidak selalu baik. Kerap kali ada suatu kejadian yang menyebabkan orang tersebut memukul orang yang lainnya saat mereka marah.

Namun, sebaiknya itu tidak dilakukan kepada siapa pun kecuali orang yang memiliki niat jahat kepada Anda. Jika Anda sedang marah terhadap teman Anda, jangan memukulnya. Carilah alternatif untuk memukul ke benda mati seperti yang dilakukan oleh kucing ini.

Frank's anger management therapy is going well pic.twitter.com/TSKP0nzyWv— The World Of Funny (@TheWorldOfFunny) June 22, 2017

Kucing ini seakan-akan menunjukkan suatu cara agar Anda yang kesal atau marah dapat melampiaskan amarah Anda. Dalam video berdurasi pendek tersebut terlihat seekor kucing yang sedang memukul-mukul benda yang terlihat seperti keranjang dan di sebelahnya ada kucing lain yang kelihatannya sedang bingung dengan apa yang dilakukan kucing tersebut.

Mayoritas warganet berkomentar dengan tertawa ataupun memberikan emoji tertawa kepada video kucing lucu ini.

“The cat on the left is thinking "Yeah, I dunno either." ”, tulis akun @MetalJeeper

“Kalau lagi marah, jangan mukul temen yaaaa”, tulis akun @arbainrambey