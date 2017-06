Studi Main Game Bantu Anak Muda Sukses di Universitas

LONDON - Bermain game bisa membantu anak muda mengembangkan komunikasi dan kemampuan mental beradaptasi yang dibutuhkan untuk berhasil di universitas. Studi ini dilakukan oleh University of Glasgow.

Dilansir Scotsman, dalam percobaan selama delapan pekan, peneliti melibatkan dua grup. Grup yang ditugaskan memainkan game komersial seperti action role-playing, fantasi dan game petualangan, Borderland 2, Lara Croft and the Guardian of Light serta Reign of Terror menunjukkan peningkatan dalam komunikasi.

Selain komunikasi, kemampuan beradaptasi dan akal juga meningkat.Kemampuan-kemampuan ini yang disebut sebagai atribut pascasarjana.

Matt Bar, dosen studi informasi yang melakukan penelitian tersebut mengatakan bahwa studi ini menunjukkan keterampilan lulusan yang bisa ditingkatkan dalam waktu yang relatif singkat.

"Video game modern sering mengharuskan pemain untuk beradaptasi dan banyak akal, dan menemukan banyak cara untuk menyelesaikan sebuah tugas. Cara permainan dirancang sering mendorong pemikiran kritis dan pembelajaran reflektif, yang biasa disebut sebagai atribut yang diinginkan pada lulusan," jelasnya.