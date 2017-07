Trik Cegah Dinding Facebook Anda Jadi 'Sampah' Pengguna Lain

JAKARTA - Menghindari pengguna Facebook lain menyampah di dinding Facebook Anda pada dasarnya bisa dilakukan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menghindarinya.

Berikut langkah yang bisa dilakukan untuk pengguna Facebook di platform iOS seperti dikutip dari Wiki How, Minggu (2/7/2017).

1. Buka aplikasi Facebook

2. Tap garis tiga yang terletak di sudut kanan bawah layar.

3. Kemudian pergi ke Setting. Dilanjutkan dengan tap Account Settings.

4. Tap Timeline dan Tagging.

5. Lalu, tap 'Who can post on your timeline?'

6. Selanjutnya, tap 'Only Me'. Dengan melakukan hal ini akan mencegah orang lain posting ke dinding Facebook Anda.