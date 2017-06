Fenomena Kampanye Online Kerap Terjadi di Media Sosial?

NEW YORK – Kekuatan media sosial (medsos) dalam memegang merek memang patut diperhitungkan. Farhad Manjoo, pewarta teknologi dari The New York Times membedah fenomena kampanye online melawan merek suatu perusahaan dan bagaimana mereka akan menjadi aktivisme politik baru.

Berawal dari bagaimana kampanye berbahan bakar medsos sekarang lebih lazim daripada sebelumnya. Sebabnya, karena platform medsos seperti Facebook dan Twitter telah menjadi TV baru, dan bisnis tidak dapat mengendalikan pesan mereka.

Saat ini, banyak perusahaan dari berbagai bidang lebih rentan terhadap apa yang konsumen katakan secara online. Dari situlah sudut politik muncul, banyak konsumen ketika mereka tidak puas dengan produknya, maka mereka akan melakukan isu seperti gender dan persamaan ras.

Kampanye online ini sering kali mendapatkan hasil. Semua yang mengatakan bahwa kampanye tersebut yang ditujukan pada merek bisa jauh lebih efektif ketimbang melapor secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Demikian dinukil dari The New York Times, Sabtu (24/6/2017).