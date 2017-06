Susul Google Pixel, Android O Akan Sambangi Perangkat OnePlus?

GUANGDONG – OnePlus 3 dan 3T merupakan mantan smartphone flagship dari OnePlus hingga akhirnya tergantikan posisinya oleh OnePlus 5. OnePlus 3 dan 3T yang telah diluncurkan setahun lalu itu sebelumnya dikatakan akan menerima pembaruan Android ke versi 8.0 atau Android O, meskipun tidak disebutkan kapan waktunya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh presiden OnePlus, Pete Lau.

Dilansir Phone Arena, Rabu (28/6/2017), salah satu karyawan OnePlus mengatakan bahwa kedua ponsel tersebut, OnePlus 3 dan 3T, akan menerima Android O pada tahun ini. Hal ini disampaikan selama sesi AMA atau Ask Me Anything yang diadakan Reddit hari ini.

Tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah menunggu Google meluncurkan dan memberikan nama resmi pada Android 8.0 mereka. Saat ini, Android O hanya tersedia untuk Developers Preview dan hanya dapat digunakan di perangkat besutan Google saja.

Dengan pembaruan Android ke versi 8.0 yang dikabarkan akan hadir pada perangkat OnePlus 3 dan 3T di tahun ini, maka tidak heran pembaruan tersebut juga akan hadir pada perangkat terbaru mereka OnePlus 5 yang saat diluncurkan menggunakan versi Android Nougat 7.1.1.