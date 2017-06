Nintendo Segera Rilis Nintendo Super NES Classic

TOKYO – Sebelumnya Nintendo telah merilis konsol lawas mereka dengan sedikit modern. Konsol tersebut yakni Nintendo NES Classic. Namun stok konsol itu selalu cepat habis dalam waktu singkat, bahkan saat pertama kali diluncurkan. Hingga akhirnya Nintendo menghentikan produksi konsol tersebut dan membuat para penggemarnya menjadi kecewa.

Dilansir dari GSM Arena, Rabu (28/6/2017), Penghentian produksi konsol lawas tersebut memicu rumor tentang kemungkinan Nintendo akan merilis Nintendo Super NES Classic. Menurut laporan yang diterima, Nintendo akan merilis Super NES Classic pada 29 September. Konsol tersebut menyediakan dua kontroler dan kabel yang dapat menghubungkan konsol dengan perangkat seperti televisi yang memiliki port HDMI.

Super NES Classic juga akan membawa beberapa game di dalamnya seperti, Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, Earth Bound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ‘n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario Wolrd, Super Metroid, Super Punch-Out!!, Yoshi’s Island.

GSM Arena berpendapat perusahaan asal Jepang tersebut menghentikan produksi Nintendo NES Classic dengan alasan “kekurangan sumber daya”, yang dimaksud untuk merilis konsol edisi klasik yang lainnya seperti dengan Super NES Classic ini. Dengan meluncurnya Nintendo Super NES Classic ini, Nintendo diperkirakan akan memilki tahun yang amat bagus.