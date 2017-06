Rekrut Spesialis Baru untuk Siri, Apple Ingin Saingi Amazon dan Google

CUPERTINO – Tengah mempersiapkan peluncuran asisten rumah yang canggih yakni HomePod, kini sepertinya Apple juga bekerja untuk membuat asisten Siri jauh lebih menarik untuk dimiliki di rumah.

Apple saat ini sedang mencari pekerja baru dan mem-posting-nya untuk mencari ‘Siri Event Maven’. Menurut persyaratan, spesialis ini akan membantu merencanakan pemahaman tentang peristiwa sepanjang tahun Siri dan memberikan kesadaran strategis.

Tampaknya Apple ingin meningkatkan pemahaman Siri tentang acara-acara khusus di luar hiburan besar yang biasa terjadi. Sebenarnya, posting-an tersebut secara khusus menyebutkan liburan budaya pop sillier seperti Talk Like a Pirate Day dan May the Fourth Be With You, alias Star Wars Day.

Jika perubahan itu benar, Siri akan menjadi lebih menyenangkan ketimbang pesaingnya yakni Amazon Alexa dan Google Home. Selain itu, Siri juga dapat melihat seperti acara budaya atau perayaan keagamaan. Demikian dinukil dari The Verge, Kamis (29/6/2017).