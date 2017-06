'Star Fox 2' Akan Hadir di Nintendo SNES Mini Classic

JEPANG – Nintendo secara resmi telah mengumumkan SNES Mini Classic setelah berbulan-bulan hanya wacana. Micro-console tersebut hanya akan hadir dengan 21 game terbaru.

Di antara 21 game tersebut yakni ‘Super Mario World’, ‘Zelda: A Link to the Past and Super Metroid’, dan ‘Star Fox 2’ yang akan melakukan debutnya di konsol ini selama lebih dari dua dekade. Hal ini merupakan salah satu yang paling dinanti tentang SNES Classic Mini. Meski Star Fox asli sudah cukup keren dengan sendirinya.

Untuk bagian negara Eropa, Nintendo memberikan model yang spesial berdasarkan standar SNES Eropa. Konsol mungil ini akan hadir dengan dua pengendali, satu kabel HDMI dan satu kabel daya USB. Meskipun adaptor AC untuk kabel USB tidak termasuk dalam box, mereka akan cukup ditemukan di toko-toko yang menjual perangkat keras.

Sistem Mini 16-bit yang secara resmi disebut Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System tersebut akan diluncurkan pada 29 September. Demikian dilansir PC Authority, Kamis (29/6/2017).