Facebook Bantu Pengguna Temukan Wifi Gratis

CALIFORNIA – Lebih canggih, Facebook tengah meluncurkan fitur baru yakni Find Wifi. Di mana pengguna dapat mencari tempat yang memiliki internet gratis atau publik berdasarkan lokasi mereka.

"Kami meluncurkan Find Wifi di beberapa negara tahun lalu dan merasa tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang yang bepergian atau tidak bepergian, namun sangat berguna di wilayah di mana data seluler langka," tulis pihak Facebook seperti dikutip dari Engadget, Sabtu (1/7/2017).

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna memerlukan akses data terlebih dahulu di perangkat iPhone atau Android. Untuk melihat hotspot wifi yang tersedia di wilayah sekitar, cukup tekan tab ‘Lainnya’ di aplikasi Facebook dan gulir ke bawah ke ‘Find Wifi’.

Namun jika ingin menggunakan fitur ini, pengguna harus mengaktifkan lokasi terlebih dahulu. Saat dihidupkan, situs ini secara teratur akan menambahkan lokasi ke Log Aktivitas di Facebook, meski pengguna tidak sedang online.

Meski semudah itu, pengguna juga harus berhati-hati. Sebab, seorang hacker bisa mendapatkan jaringan publik yang sama di satu lokasi dan mencegat lalu lintas setiap orang di internet. Pastikan Anda hanya membagikan data melalui koneksi SSL (artinya ‘https’ ada di URL’). Anda juga dapat mengaktifkan HTTPS Everywhere to help.

Selain itu, dengan mengaktifkan VPN juga dapat menjaga data Anda saat menjelajah di internet.