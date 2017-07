AS Cabut Larangan Laptop di Kabin dari Abu Dhabi, Kenapa?

ABU DHABI - Amerika Serikat (AS) rupanya mencabut larangan laptop di kabin dari penerbangan Abu Dhabi ke AS dengan dalih bahwa United Arab Emirates Etihad Airways telah menerapkan tindakan pengamanan yang lebih ketat.

Maret 2017, AS melarang laptop di dalam kabin pesawat dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional. Larangan tersebut hampir meluas ke semua penerbangan internasional ke AS.

Alasan dicabutnya larangan laptop di kabin dari Abu Dhabi ke AS, menurut laporan Slash Gear, Senin (3/7/2017) keamanan dalam Negeri AS tampaknya terpengaruh oleh bagaimana cara Etihad menerapkan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan berdasarkan standar AS.

Pengangkatan larangan itu bukan satu-satunya yang didapat di bandara. Ia juga memiliki fasilitas perlindungan khusus yang memungkinkan penumpang untuk clear screening saat tiba di AS.