Suka Lupa? Gunakan Aplikasi Ini sebagai Pengingat Anda (1)

JAKARTA - Terkadang untuk melakukan sesuatu dibutuhkan sedikit pengingat. Hal itu karena mungkin Anda hidup di dunia yang penuh dengan gangguan sehingga membuat Anda melupakan beberapa hal.

Dengan begitu, pengaturan pengingat tak hanya bisa produktif, tapi juga bisa menjadi penyelamat dalam beberapa kondisi. Di Android, ada banyak cara untuk membuat pengingat dan ada beberapa aplikasi pengingat yang baik di Android seperti dikutip dari Android Authority, Selasa (4/7/2017).

Any.do

Aplikasi to do list pada umumnya membuat aplikasi pengingat yang baik. Aplikasi to do list lebih berguna untuk mengingat dibandingkan aplikasi kalender.

BZ Reminder

Aplikasi to do list ini juga mengatur pengingat dan kemudian aplikasi mengingatkan Anda kapan waktunya aplikasi ini memiliki daftar fitur yang kuat namun singkat.

Evernote

Aplikasi yang satu ini juga bisa digunakan sebagai pengingat meskipun fokusnya kepada notes. Anda bisa menambahkan teks, video, bahkan audio notes di waktu luangmu.

Google Allo

Meskipun Allo merupakan aplikasi pesan namun ia juga bisa digunakan sebagai pengingat karena ia datang dengan Google Assistant di dalamnya. Anda bisa mengaksesnya sendiri atau memintanya selama obrolan non-penyamaran.