Suka Lupa? Gunakan Aplikasi Ini sebagai Pengingat Anda (2-Habis)

JAKARTA - Memiliki perangkat yang berbasis Android memberikan keuntungan tersendiri kepada pemiliknya yaitu banyak aplikasi pihak ketiga yang dapat mendukungnya.

Tak hanya game, aplikasi yang bisa mengingatkan penggunanya akan hal-hal tertentu juga bisa ditemukan di toko aplikasi Google. Berikut ini jajaran aplikasi pengingat tersebut seperti dikutip dari Android Authority, Selasa (4/7/2017).

Google Keep

Aplikasi to do list lain yang bisa digunakan untuk pengingat adalah Google Keep. Hal itu dikarenakan pengguna bisa membuat catatatn untuk pop up di waktu atau tempat tertentu.

Just Reminder

Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Anda hanya perlu membuka aplikasi, menambahkan apapun, waktu dan tanggal dan kemudian selesai. Aplikasi mengatur pengingat Anda menurut tanggal.

To Do List

Aplikasi to do list yang satu ini juga bisa digunakan sebagai pengingat. Selain itu, Anda bisa mengelompokkan tugas ke dalam kategori untuk memudahkan organisasi. Tak hanya itu, ia juga bisa disinkronkan dengan Google Task.

Todoist

Aplikasi ini cukup bagus dan stylish. Menariknya, aplikasi ini dilengkapi dengan ekstensi Chrome dan aplikasi PC native.