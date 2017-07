Cara Unik Hemat Listrik, Manfaatkan Stop Kontak Minimarket untuk Masak Nasi

JAKARTA – Smartphone kini hampir dimiliki oleh setiap orang untuk menunjang aktivitasnya. Sayangnya ponsel pintar itu tak mampu bertahan lama dibanding ponsel lawas.

Oleh karenanya, stop kontak untuk mengisi ulang baterai smartphone menjadi kebutuhan yang terelakkan. Meski powerbank telah menjadi solusi yang praktis, keberadaan stop kontak di berbagai fasilitas publik juga seringkali dimanfaatkan.

Seperti yang terjadi di sebuah minimarket di Cikutra. Foto unggahan akun @ismanhs menunjukkan stop kontak yang terhubung dengan rice cooker. Akun itu menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang memanfaatkan stop kontak minimarket untuk memasak nasi.

Foto ini sontak membuat netizen yang melihatnya terhibur. Netizen bahkan me-retweet-nya hingga lebih dari 400 kali.

“Waduh serius itu? Hahahaha,” ujar akun @Frimawan.

“Its all about power of emak emak,” komentar netizen @galihnyaryu.

“Bhahaha...padahal paralel in aja skalian kerumah hahaha,” tulis akun @mengusirkabut.

Netizen @NunikMulyatna juga berkomentar “Menginsipirasi ibu2 RT utk hemat listrik (rumah)...”