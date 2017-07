Keren, Aksi Sulap untuk Menghilangkan Diri Bikin Terpana

JAKARTA – Aksi pesulap hampir selalu membuat orang yang melihatnya terpukau. Pasalnya, pesulap mampu menampilkan aksi yang tak mampu dilakukan orang biasa, meski hanya menggunakan trik yang sederhana.

Seperti yang dilakukan oleh pemuda dalam video yang diunggah oleh akun @seterahdeh, menunjukkan aksinya yang akan menampilkan sulap. Ia tampak membentangkan sarung untuk melakukan aksi menghilangkan diri.

Bukannya menghilang setelah menutup dirinya dengan sarung itu, pemuda ini malah melarikan diri untuk menyembunyikan dirinya. Aksi yang terbilang lucu ini sontak membuat netizen yang melihatnya terhibur walaupun agak jengkel. Meski begitu, video ini telah di-retweet hingga lebih dari 130 kali.

“tp aku ketawa.. Lemah bgt ya aku.. hahahaha,” komentar akun @bernikams.

“waaaahh sungguh sulap yg mengagumkan bang,” ujar netizen @mamakuhajrah.

Akun @Fchmidiot juga berkomentar “sulapnya gagal bang masih keliatan tuh.”

aq lg belajar sulap he he he pic.twitter.com/n2flKYNRhK— Firgiawan Ramaulana (@seterahdeh) 3 Januari 2016