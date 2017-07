Katup Jantung 3D Ini Bisa Bantu Operasi di Masa Depan

WASHINGTON – Kardiologi sedang mempersiapkan untuk melakukan perdorma dalam misi penyelamatan jantung. Dimana katup jantung berbentuk 3D ini nantinya bisa membantu proses operasi jantung.

Dinukil dari laman Gadgets Now, peneliti di Georgia Institute of Technology dan Piedmont Heart Intitute yang ada di AS sedang menggunakan teknologi 3D untuk membuat katup jantung bagi pasien. Teknologi ini nantinya bisa membantu proses operasi Trascatheter Aortic Valve Replacements (TAVR).

“Paralelvullar leahage adalah indikator yag sangat penting bagi beberapa pasien yang akan melakukan katub baru dalam jangka panjang,” ungkap Zhe Qian dari Piedmont Heart Institute.

“Ide ini sendiri datang sekarang, sehingga kami bisa membuat model yang spesifik bagi pasien untuk menggunakan katup 3D ini,” jelasnya.

Sementara itu Profesor di Georgia Tech, Chuck Zhang, mengatakan bahwa teknologi 3D ini memiliki potensi dan dampak yang besar bagi pasien.

“Nantinya teknologi ini akan memberikan dampak yang besar bagi pasien,” tambahnya.(afr)