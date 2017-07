Peneliti Temukan Fosil Tulang Neanderthal Berusia 124.000 Tahun

TUBINGEN – Peneliti sendiri telah mengambil langkah maju untuk bisa memahami hubungan yang komplek antara manusia modern dengan Neanderthals. Peneliti juga telah menemukan fosil tulang dari Neanderthal yang berusia 124.000 tahun. Dalam temuan tersebut, diperkirakan grup hominim sendiri bermigrasi keluar dari Afrika setelah Neanderthal tiba di Eropa.

Peneliti percaya bahwa grup hominim sendiri dikawinkan dengan Neandertha; antara 470.000 dan 220.000 tahun yang lalu. Peneliti dari Max Planck Institute for the Science of Human History and Teh University of Tubingen, Jerman menganalisis DNA dari tulang temuan tulang tersebut.

Mitochondria sendiri adalah sebuah energi yang memproduksi sel kami. DNA ini sendiri telah terpisah dari nuklir DNA. Mitochondria juga telah diwarisi dari ibu ke anak. Perubahan mutasi tersebut pada Mitochindria DNA ini sendiri terjadi untuk membedakan grup.

Sementara itu, Dr Cosimo Posth yang memimpin studi ini mengatakan bahwa tulang tersebut bisa saja menunjukkan bukti telah digerogoti oleh karnivora besar.

“Tulang tersebut diprediksi berusia 124.000 tahun, dan datang dari garis keturunan Neanderthal yang berbeda dari sebelumnya,” ungkapnya seperti dinukil dari laman Daily Mail.(afr)