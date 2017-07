PDKT Pakai Metode Taaruf, Jawaban Perempuan Ini Bikin Cowok Skakmat

Nyesek pasti kalo dijawabnya cuma gini 😧 BOLEH KENALAN TIDAK Mau kenalan pakai dalil, jawabannya jawab salam dan "La" aja, ukhti-nya emang 👊😂👍 @ Ikhwan: Assalamu'alaikum Bismillah .... Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. (pengalan ayat QS Al hujurat :13) Bolehkah berkenalan ? @ akhwat : wa'alaikumussalam... tidak @ Ikhwan : shadaqallahul adzim #modustingkattinggi translated by @henpupra pict @desainhumaira

A post shared by dr. Hendra Pratama 🔵 (@henpupra) on Jun 30, 2017 at 8:12am PDT