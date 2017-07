Sang Imam Muda Aceh Resmi Menikah, Netizen Akui Patah Hati

07.07.17 at Masjid Agung Al-Ma'mur (Oman) Banda Aceh ⠀ 13 Syawal di hari Jumu'ah Saya diberi amanah Memimpin Shubuh berjama'ah... ⠀ Di waktu yg masih barakah Kami juga kan ikrarkan akad nikah InsyaAllah... ⠀ ⠀ ⠀ 🎥 by @ammarchannel (shooted in Ramadan) 📍 Masjid Muhammad Denpasar, Bali ⠀ #muzammilhb

