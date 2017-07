Hati-Hati, Ini Dampak Negatif Snap Map terhadap Anak

JAKARTA – National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) memperingati anak-anak dan orangtua terhadap risiko Snap Map. Snap Map merupakan sebuah fitur terbaru dari Snapchat yang kontroversial.

Dinukil dari laman Independent, Badan amal sendiri telah melakukan survei terhadap anak muda, dan ditemukan bahwa sepertiga anak muda telah menambah media online mereka dengan online asing dalam enam bulan terakhir. Snap Map telah membuat anak-anak retan untuk dikuntit bahkan sampai intimidasi.

Fitur baru ini sendiri memungkinkan orang lain untuk melihat di mana sebenarnya posisi pengguna Snapchat dalam waktu tertentu. Tidak hanya menampilkan nama jalan itu sendiri tapi juga keberadaan jalan tersebut.

“Meskipun Snap Map membatasi hanya teman-teman dekat yang melihat, namun risiko tersebut tetap ada. Terutama kontak-kontak yang tidak dikenal,” ungkap NSPPC.

“Anak muda mungkin bisa menyembunyikan lokasi mereka menggunakan Ghist Mode, dimana bisa diaktifkan pada Snap Map,” jelasnya.

Ditambah lagi, peneliti dari Netaware mengatakan bahwa 36 persen anak muda banyak menambahkan kontak mereka dengan orang-orang yang tidak dikenal. Studi ini dilakukan oleh 1.696 responden dari anak-anak sampai anak muda pada Desember 2016. (afr)